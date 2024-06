Mit Eurowings von Köln Bonn nach Chişinău

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Von der Domstadt in den Kathedralenpark: Eurowings verbindet den Flughafen Köln Bonn seit dem 1. Mai mit Chişinău.

Eurowings steuert die osteuropäische Hauptstadt im laufenden Sommerflugplan zwei Mal pro Woche von Köln/Bonn aus an – mittwochs und samstags. Ab Juli wird das breite Angebot der Airline um drei Flugziele erweitert: Samsun (ab 8. Juli, montags) und Kayseri (ab 11. Juli, donnerstags) in der Türkei sowie das marokkanische Fès (ab 6. Juli, samstags).

„Wir freuen uns, dass unser wichtiger Partner Eurowings sein ohnehin großes Portfolio in Köln/Bonn um vier weitere Ziele ergänzt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mit Chişinău wird eine sehenswerte Stadt in Osteuropa aufgenommen, die wir bislang nicht im Flugplan hatten. Zusätzliche Ziele in der Türkei und in Marokko bieten sich sowohl für Urlaubsreisende an als auch für Fluggäste, die ihre Familie und Freunde besuchen.“

Die moldawische Hauptstadt Chişinău ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Die Stadt am Fluss Bîc gilt als ausgesprochen grüne Stadt mit vielen großen Parkanlagen und ist umgeben von einer malerischen Landschaft aus Weinbergen und Hügeln. Chişinău beherbergt eine Vielzahl historischer und kultureller Sehenswürdigkeiten wie dem Nationaltheater oder dem Triumphbogen der Stadt. Die Architektur spiegelt generell die wechselvolle Geschichte der Region wider – von sowjetischen Bauten bis hin zu orthodoxen Kirchen.

Samsun ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Norden der Türkei, liegt an der Küste des Schwarzen Meeres und ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Region. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Museen in der Stadt ist außerdem der lange und breite Sandstrand Atakum Beach einen Besuch wert. Der Amisos-Hügel bietet einen traumhaften Blick über die Umgebung mit ihrer vielfältigen Natur. Samsun, das bereits in der Antike besiedelt war, spielt auch in der türkischen Geschichte eine zentrale Rolle, weil dort 1919 der Türkische Befreiungskrieg begann.

Kayseri ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Kappadokien in der Türkei. Kayseri liegt in 1.054 Metern Seehöhe am Fuße des erloschenen Vulkanes Erciyes, der die Tuffsteinschichten in Kappadokien verursachte. Die Stadt ist berühmt für ihren luftgetrockneten Rindfleisch-Schinken (Pastırma), ihre Knoblauchwurst Sucuk und die gefüllten Teigtaschen Mantı. Sehenswürdigkeiten sind der Große Basar, die Große Moschee, die Festung, die Altstadt und das Archäologische Museum.

Fès ist eine der vier Königsstädte in Marokko. Die älteste und größte Medina (Altstadt) in ganz Nordafrika befindet sich in Fès und es ist das religiöse, kulturelle und handwerkliche Zentrum Marokkos. Teile der Stadt wurden als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichnet, beeindrucken sie doch mit ihrer Schönheit, Vielfalt und kulturellen Reichtum. Hier befindet sich die zweitälteste Moschee des Landes, die Kairaouine Moschee. In der historischen Hochschule in der Altstadt, der Medersa Bou Inania, gibt es einen Innenhof mit prächtigen Ornamenten. Sehenswert sind auch die mit Kacheln verzierten Stadttore, das bunte Gerberviertel und eine Gartenoase.

Die Flugzeit zwischen Köln/Bonn und Chişinău beträgt ungefähr zweieinhalb Stunden. Nach Samsun, Kayseri und in die Königsstadt Fès dauert die Flugreise jeweils knapp vier Stunden. Buchbar sind sämtliche neue Verbindungen unter www.eurowings.com.

Über Eurowings

