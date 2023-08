Lufthansa gibt viertes A380 Ziel bekannt

Lufthansa fliegt ab dem 15. Februar 2011 an zwei Verkehrstagen in der Woche mit einem A380 von Frankfurt nach New York John F. Kennedy.

New York JFK wird die vierte Airbus A380 Destination im Flugplan der Lufthansa. Bisweilen wurden Tokio, Johannesburg und Peking mit dem Superjumbo angeflogen. Die beiden neuen A380 Flüge nach New York JFK stehen ab Februar zunächst immer montags und freitags im Flugplan. Lufthansa strebt mit der Zeit eine tägliche A380 Frequenz nach New York JFK anzubieten.