Lufthansa Cargo engagiert sich für Nachhaltigkeit

Boeing 777F Vollfrachter Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo präsentiert Engagement bei der Transformation der Luftfahrtbranche und will die effizienteste Frachtairline der Welt werden.

Luftfracht ist und bleibt systemrelevant für die deutsche Wirtschaft. Kein anderer Transportweg bringt die notwendige Geschwindigkeit mit sich, um zeitkritische, temperatur-sensitive und wertvolle Güter zu befördern. Ob eilige Ersatzteile, Impfstoffe, Hilfsgüter oder Tiere auf dem Weg in ein neues Zuhause. Wenn es schnell, sicher und sorgfältig gehen muss, ist der Versand per Luftfracht für Spediteure, Industrie- und Privatkunden die beste Wahl.

Zum Tag der Logistik am 18. April stellte Lufthansa Cargo die Bedeutung der Luftfracht vor und wie das Unternehmen dabei globalen Handel ermöglicht. Dazu lädt es Interessierte zu einem Blick hinter die Kulissen des Lufthansa Cargo Centers in Frankfurt, dem wichtigsten Drehkreuz für die Frachtairline, ein.

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Enabling Global Business – vom Drehkreuz Frankfurt in die ganze Welt

Der Flughafen Frankfurt spielt als wichtiges Drehkreuz in Europa eine entscheidende Rolle: Mit einer Umschlagkapazität von 20.000 Tonnen pro Woche betreibt Lufthansa Cargo am Flughafen Frankfurt ihr weltweit größtes Logistikzentrum. Um Unternehmen angesichts wachsender Anforderungen an die Branche auch weiterhin bei der Teilnahme am Welthandel zu unterstützen, setzt Lufthansa Cargo vor allem auf Digitalisierung und innovative Maßnahmen.

„Luftfracht ist und bleibt ein Wachstumsmarkt und die stabilen Lieferketten, die wir bieten können, bleiben unabdingbar“, erläutert Thomas Rohrmeier, Head of Handling Frankfurt bei Lufthansa Cargo. „Das ist insbesondere in Zeiten globaler Spannungen und veränderter Kundenbedürfnisse essentiell. Dafür benötigen wir innovative Lösungen, die unsere Anforderungen, die unserer Kunden und die der Gesellschaft erfüllen.“

Lufthansa Cargo will CO2 Ausstoss weiter verringern (Foto: LH Cargo)

Modernisierungsprojekt LCCevolution zur Effizienzsteigerung

Diese können jedoch nur mit einer modernen Infrastruktur funktionieren. Dafür investiert die Frachtairline rund 500 Mio. Euro in Bau- und Modernisierungsmaßnahmen in der Cargo City Nord.

„Mit einem Umschlagsanteil von ca. 80 Prozent am weltweiten Frachtaufkommen der Lufthansa Cargo entscheidet das Drehkreuz Frankfurt maßgeblich über die operative Stabilität der Lufthansa Cargo“, so Rohrmeier. Die Modernisierung ermöglicht zukünftig eine gesteigerte Umschlaggeschwindigkeit, reibungslose Transportprozesse und Lieferketten sowie eine Verbesserung der Servicequalität. Damit bekennt sich das Unternehmen auch weiterhin zum Standort Frankfurt und trägt zur Attraktivität als Wirtschaftsstandort bei.

Lufthansa Cargo Airbus A321 P2F Frachter (Foto: Lufthansa Cargo)

Mit nachhaltigen Flugkraftstoffen ans Ziel

Darüber hinaus treibt Lufthansa Cargo die Reduktion ihres Carbon Footprints weiter voran und strebt eine neutrale CO2-Bilanz bis 2050 an. Bereits bis 2030 will das Unternehmen die Netto-Co2-Emissionen durch Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen gegenüber 2019 halbieren. „Ein Großteil unserer Emissionen entstehen beim Fliegen“, so Brian Kowalke, Environmental Manager bei Lufthansa Cargo. „Ein wichtiger Hebel zur Reduktion sind daher nachhaltige Flugkraftstoffe, Sustainable Aviation Fuels (SAF), die wir bereits nutzen und die schon heute nachhaltigeres Fliegen ermöglichen und im Vergleich zu fossilen Treibstoffen die CO2-Emissionen um bis zu 80% reduzieren.“ Darüber hinaus wird die Frachterflotte der Airline sukzessive mit der AeroSHARK-Technologie ausgestattet. Dabei wird ein speziell von Lufthansa Technik und der BASF entwickelter Oberflächenfilm auf die Flugzeuge angebracht, der den Reibungswiderstand verringert und somit den Kerosinverbrauch der Maschinen reduziert.