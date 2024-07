Lufthansa Cargo erweitert Netzwerk nach Asien

Lufthansa Cargo Boeing 777 (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo fliegt zwei weitere asiatische Stationen mit der Boeing B777F Langstreckenflotte von ihrem Heimatdrehkreuz in Frankfurt an.

Der Carrier hat nun Shenzhen Boa’an International Airport (SZX) erstmalig in das Frachter-Netzwerk aufgenommen und bedient Shenzhen künftig zwei Mal wöchentlich. Zudem operiert der Logistikexperte der Lufthansa Group seit Kurzem auch Frachter nach Zhengzhou (CGO) an drei Tagen in der Woche.

„Im chinesischen Markt wächst vor allem das eCommerce-Geschäftsfeld konstant und wir sehen weiterhin eine hohe Nachfrage, gerade nach Europa. Dementsprechend sind auch zusätzliche Luftfrachtkapazitäten gefragt, um die Waren schnell, vorschriftsmäßig und sicher zu transportieren. Mit der Erweiterung unseres Asien-Netzwerks können wir nun noch weitere wichtige Frachtdestinationen in China für unsere Kunden ansteuern. Dies ist durch den neuen B777F-Frachter möglich, den wir im Laufe dieses Sommers erwarten. Damit ermöglichen wir unseren Kunden nicht nur die Teilnahme am globalen Welthandel auf eine nachhaltige Art und Weise, sondern können auch als Unternehmen in einer wichtigen Frachtregion weiterwachsen“, erklärt Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo.

Mit den beiden neuen chinesischen Destinationen kann Lufthansa Cargo ihren Frachtkunden aktuell insgesamt 19 Destinationen mit 47 wöchentlichen Frequenzen in Asien und damit weitere wichtige flexible Kapazitäten für den schnellen und direkten Transport ihrer Güter zur Verfügung stellen. Insbesondere im eCommerce-Bereich ist die Lufthansa Cargo Group sehr gut aufgestellt, denn mit den Tochtergesellschaften heyworld und CB Customs Broker stehen Lufthansa Cargo zwei Experten zur Seite. Mit deren Expertise profitieren Frachtkunden von integrierten und ganzheitlichen Lösungen für den Versand, die Zollabfertigung und den korrekten Weitertransport von eCommerce-Sendungen.

Lufthansa Cargo