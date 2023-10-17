Lufthansa Cargo Boeing 777F mit AeroSHARK

Boeing 777F Vollfrachter Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Am 13. Oktober 2023 ging eine weitere nun mit AeroSHARK-Technologie ausgestattete Boeing 777F der Lufthansa Cargo in den Liniendienst.

Es ist bereits der vierte Frachter, den Lufthansa Technik für den Luftfrachtexperten seit Februar dieses Jahres mit dieser Technologie modifiziert hat. Bei AeroSHARK handelt es sich um einen funktionalen Oberflächenfilm, der der mikroskopischen Struktur einer Haifischhaut nachempfunden ist. Dadurch wird der aerodynamische Reibungswiderstand an Rumpf und Triebwerksgondeln der Boeing 777F verringert und führt zu einer signifikanten Einsparung von Treibstoff und somit Emissionen. Diese von Lufthansa Technik gemeinsam mit BASF entwickelte Technologie soll sukzessive bei der gesamten 777-Frachterflotte der Lufthansa Cargo zum Einsatz kommen und sie damit sparsamer und emissionsärmer machen. Wie auch bei den vorherigen modifizierten Frachtern rechnet Lufthansa Technik mit einer Kraftstoffeinsparung von etwa einem Prozent. Auf die gesamte 777-Flotte von Lufthansa Cargo gerechnet, werden so jährlich mehr als 4.000 Tonnen Kerosin und damit fast 13.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Das entspricht etwa 53 Frachtflügen von Frankfurt nach Schanghai.

„Die spezielle Beschichtung verringert den Reibungswiderstand der Flugzeuge erheblich. Zusammen mit den schon heute von uns eingesetzten leichten Lademitteln kommen wir mit dieser Technologie so auf eine Einsparung von 5.493 Tonnen Kerosin pro Jahr. Das ist ein wesentlicher Schritt auf unserem Weg, als Luftfrachtunternehmen bis 2050 auch in der Luft 100 Prozent CO2-neutral zu sein“, erklärt Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo.

Bis 2027 soll der Oberflächenfilm auf allen 777-Frachtern angebracht sein und die gesamte 777-Flotte im Liniendienst des weltweiten Streckennetzes der Lufthansa Cargo eingebunden werden. Die Modifizierung der nächsten Flieger startet im Rahmen der regulären Instandhaltungs-Liegezeiten im August 2024.