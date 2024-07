Korean Air übernimmt erste Boeing 787-10

Korean Air Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Korean Air hat ihren ersten Boeing 787-10 Dreamliner erhalten und wird mit dem neuen Muster am 25. Juli 2024 ihren Erstflug von Seoul Incheon nach Tokio Narita durchführen.

Die umweltfreundliche 787-10 der nächsten Generation zeichnet sich durch modernste Technologie, überlegene Treibstoffeffizienz und reduzierte Kohlenstoffemissionen aus. Mit diesem modernen Flugzeug wird auch die neue Prestige Class-Kabinenausstattung von Korean Air eingeführt, die den Passagieren der Business Class ein unvergleichliches Reiseerlebnis bietet.

Die neuen Prestige-Suiten 2.0 von Korean Air

Die neu eingeführten Prestige Class-Sitze, „Prestige Suites 2.0“, sollen den Passagieren ein luxuriöses Erlebnis bieten. Das Design zeigt traditionelle koreanische Muster, einschließlich „Jogakbo“-Patchwork, um die kulturelle Schönheit Koreas zu präsentieren. Die Inneneinrichtung ist in von Porzellan aus der Joseon-Dynastie inspirierten Cremefarben und in einem an Messingwaren erinnernden Goldton gehalten, was eine warme und elegante Atmosphäre schafft, während Anthrazit- und Schwarztöne mit einem Blaustich für ein Gefühl der Stabilität sorgen.

Eines der herausragenden Merkmale der Prestige Suites 2.0 ist ihr innovatives Design, bei dem die Privatsphäre der Passagiere im Vordergrund steht. Jeder Sitz fungiert als praktisch unabhängiger Raum mit einem offenen Dach, was ein Gefühl von Offenheit vermittelt und gleichzeitig ein gewisses Maß an Privatsphäre schafft. Die Sitze lassen sich vollständig um 180 Grad umklappen und in ein Bett verwandeln. Die Sitzlänge wurde auf 78 Zoll (ca. 198 cm) verlängert, mit einem Sitzabstand von 46 Zoll (117 cm) und einer Sitzbreite von 21 Zoll (53 cm), was ein großzügiges Maß an persönlichem Raum gewährleistet.

Zusätzlichen Komfort bietet der erweiterte persönliche Bereich neben der Armlehne mit einem Tisch für Tassen und kleine persönliche Gegenstände, einem persönlichen Staufach, einem kabellosen Handy-Ladegerät, zwei 220V/110V-Steckdosen sowie zwei High-Speed-USB-C-Anschlüssen.

Die Economy Class verfügt über Sitze in einer 3-3-3-Konfiguration mit lebhaften, gewebten Mustern in kräftigen Farben, die eine unverwechselbare und lebendige Atmosphäre schaffen. Die Sitze lassen sich um bis zu 120 Grad verstellen; die Kopfstützen sind für optimalen Komfort in mehrere Richtungen verstellbar. Der Sitzabstand beträgt 81 cm (32 Zoll) und die Sitzbreite 44 cm (17,2 Zoll).

In beiden Klassen bieten hochauflösende Monitore, die 4K-Auflösung unterstützen, ein verbessertes Unterhaltungserlebnis an Bord. Passagiere der Prestige-Klasse können 24-Zoll-Monitore (60 cm) mit Bluetooth-Audiounterstützung nutzen, während die Sitze in der Economy-Klasse mit 13-Zoll-Monitoren (33 cm) ausgestattet sind, die etwa 2 Zoll (5 cm) größer sind als die Monitore in anderen Modellen. Wi-Fi-Service ist ebenfalls an Bord verfügbar.

Beiträge der Luft- und Raumfahrtabteilung von Korean Air

Seit 2006 ist Korean Air ein wichtiger Partner im 787-Programm von Boeing; an der Entwicklung und Produktion der 787 hat die Fluggesellschaft aktiv mitgewirkt. So ist die 787-10 mit Schlüsselkomponenten ausgestattet, die von der Aerospace Division von Korean Air in Busan hergestellt werden, wie zum Beispiel dem hinteren Rumpf, den Flügelspitzen und den Klappenverkleidungen.

Korean Air plant, die 787-10 auf wichtigen Hauptverkehrsstrecken einzusetzen, um die Reichweite, die neuen Hard Products und die hohe Treibstoffeffizienz zu nutzen. Sie wird zunächst auf Kurzstrecken eingesetzt, um den Betrieb zu stabilisieren, bevor sie auf Langstrecken wie der Strecke Seoul-Incheon-Vancouver zum Einsatz kommt. Vancouver, eine wichtige Gateway-Stadt im Westen Kanadas, erfreut sich einer beträchtlichen Reisenachfrage sowie eines bedeutenden Transitverkehrs aus Südostasien. Korean Air beabsichtigt, die 787-10 auch auf anderen nachfragestarken Strecken einzusetzen, u. a. in den Westen der USA und nach Europa.

Vorstellung der Boeing 787-10 Dreamliner

Die 787-10 ist das größte Modell der 787 Dreamliner-Serie. Sie zeichnet sich durch höhere Effizienz, mehr Komfort für die Passagiere, höhere Zuverlässigkeit und bessere Betriebsmöglichkeiten aus. Ihr Rumpf erstreckt sich über 68,3 Meter und ist damit etwa fünf Meter länger als der der 787-9. Zudem ist sie mit insgesamt 325 Sitzen ausgestattet, darunter 36 Sitze in der Prestige Class und 289 Sitze in der Economy Class.

Korean Air