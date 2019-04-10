Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im März 2019 zusammen 4,351 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 5,3 Prozent.

Die Kapazität wurde um 4,6 Prozent auf 14,425 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,2 Prozent auf 12,492 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich um weitere 0,4 Prozentpunkte auf hohe 86,6 Prozent verbessert.

Im ersten Quartal 2019 transportierte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 12,006 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,7 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.