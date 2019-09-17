Air France und HOP! melden Augustzahlen

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im August 2019 zusammen 4,693 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,5 Prozent auf 16,396 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage um ein Prozent auf 14,638 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhte. Die Auslastung hat sich im August um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch hohe 89,3 Prozent leicht abgeschwächt.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 35,375 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 3,3 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.