Air France und Hop! Melden Januarzahlen

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Januar 2019 zusammen 3,945 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 0,8 Prozent.

Die Kapazität wurde um 4,2 Prozent auf 14,287 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, während sich die Nachfrage um 2,7 Prozent auf 12,035 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,2 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2018 konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 51,449 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 0,4 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.