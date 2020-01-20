Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France erste Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Dezember 2019 zusammen 4,107 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent.

Die Kapazität wurde um 4,3 Prozent auf 14,906 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 4,8 Prozent auf 12,637 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im Dezember um 0,4 Prozentpunkte auf solide 84,8 Prozent verbessert.

Im Geschäftsjahr 2019 konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 52,532 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 2,1 Prozent. Die angebotene Kapazität erreichte 177,154 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent. Die Nachfrage übers ganze Jahr gerechnet erreichte 154,024 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einer Verbesserung von 4,3 Prozent gleichkommt. Die Flugzeuge waren im 2019 durchschnittlich zu 86,9 Prozent ausgelastet, 0,7 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.