Air France meldet Februarzahlen

Air France Boeing 777-300ER 70th Boeing 777 for Air France (Foto: Boeing)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Februar 2020 zusammen 3,649 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 1,4 Prozent.

Die Kapazität wurde um zwei Prozent auf 12,933 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,2 Prozent auf 10,802 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung ging im Februar um 1,8 Prozentpunkte auf 83,5 Prozent zurück.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.