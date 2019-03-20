Air France meldet Februarzahlen

Air France erste Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Februar 2019 zusammen 3,710 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 5,1 Prozent.

Die Kapazität wurde um 3,8 Prozent auf 12,650 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,2 Prozent auf 10,823 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung konnte im Februar um 0,3 Prozentpunkte auf solide 85,6 Prozent zulegen.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.