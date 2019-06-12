Passagierplus bei Air France und HOP!

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Mai 2019 zusammen 4,412 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent.

Die Kapazität wurde um 2,9 Prozent auf 14,861 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 6,6 Prozent auf 12,713 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist im Mai um drei Prozentpunkte auf 85,6 Prozent angestiegen.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 20,887 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 5,7 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.