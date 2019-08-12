Air France meldet Julizahlen

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Juli 2019 zusammen 5,010 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,5 Prozent auf 16,350 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage um 2,2 Prozent auf 14,689 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im Juli um weitere 0,6 Prozentpunkte auf hohe 89,8 Prozent verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 30,683 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.