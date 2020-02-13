Air France und Hop! Melden Januarzahlen

Air France Boeing 777-300ER 70th Boeing 777 for Air France (Foto: Boeing)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Januar 2020 zusammen 4,043 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.

Die Kapazität wurde um 2,9 Prozent auf 14,666 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, während sich die Nachfrage um 3,5 Prozent auf 12,461 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 0,5 Prozentpunkte auf solide 85,0 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2019 konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 52,532 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 2,1 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.