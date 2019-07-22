Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Juni 2019 zusammen 4,785 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent.

Die Kapazität wurde um 2,1 Prozent auf 15,154 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage um 4,1 Prozent auf 13,543 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist im Juni um 1,7 Prozentpunkte auf hohe 89,4 Prozent weiter angewachsen.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 25,672 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls gemeinsam als Gruppe bekannt.