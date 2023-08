Kingfisher lanciert Cargo Service

Kingfisher Airlines hat die Einführung eines Schnelllieferdienstes angekündigt.

Die indische Fluggesellschaft Kingfisher Airlines will am 2. Februar 2010 einen inländischen Fracht- und Postlieferdienst mit dem Namen Kingfisher Xpress lancieren. Es soll Indiens erster und einziger Schnelllieferant werden, der die Fracht am selben Tag und mit Geld-Zurück-Garantie zustellt. Kingfisher Xpress wird sechs Metropolen, nämlich Mumbai, New Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai und Kolkata anfliegen und garantiert die Auslieferung am selben Tag in 18 Provinzzentren. Die Airline benützt für den Dienst ihre Kurzstreckenflotte, darunter ihre ATR 72-500s Maschinen.