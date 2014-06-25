InterSky stellt Winterflugplan 2014/2015 vor

Im neuen Winterflugplan präsentiert InterSky ein beliebtes Städteprogramm. Ab Friedrichshafen werden Hamburg, Berlin und Düsseldorf bedient, ab Zürich die Destinationen Dresden, Graz und Salzburg.

Mit wöchentlich 30 Abflügen ab Zürich verstärkt InterSky ihr Engagement in der Schweiz erstmals auch im Winter. Ein interessanter Charterauftrag wird Schneetouristen aus England nach Bern bringen. Attraktive Städte sind im neuen Winterflugplan 2014/2015 der Regional-Airline InterSky Trumpf. Dabei gewinnt nebst der Homebase Friedrichshafen der Flughafen Zürich immer mehr an Bedeutung. Noch nie war die Winter-Präsenz von InterSky in der Schweiz so stark wie in den kommenden Monaten.Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Dresden, Graz, Salzburg – die Namen dieser deutschen und österreichischen Städte tönen wie Musik in den Ohren der Geschäftsreisenden und Touristen, da sie von InterSky meist zweimal täglich und am attraktiven Tagesrand bedient werden.Ab Friedrichshafen stehen jeweils morgens und abends zu optimalen Flugzeiten die bewährten Städte Berlin, Hamburg und Düsseldorf auf dem Programm. Ab Zürich wird nun neu auch im Winter dreimal täglich Graz, Dresden zweimal am Tagesrand und die Mozartstadt Salzburg mit täglich einem Flug bedient. „Mit wöchentlich 30 Abflügen verstärken wir erstmals auch während den kälteren Monaten unser Engagement in Zürich”, freut sich Roger Hohl, Leiter Verkauf & Marketing von InterSky.InterSky kehrt nun auch im Winter nach Bern-Belp zurück, wobei im Charter regelmäßig Skiflüge aus vier englischen Destinationen angeboten werden. Ab den Flughäfen East Midlands, Norwich, Bournemouth und Humberside werden britische Reiseveranstalter in Zusammenarbeit mit dem Flughafen Bern-Belp, Interlaken Tourismus und der BE Tourismus AG die beliebten Winterflüge vermarkten. Die Airline InterSky bedient die Strecken jeweils samstags und sonntags mit einer fabrikneuen ATR72-600.Bereits Mitte Juni begrüßte InterSky an Bord den 100.000 Passagier im 2014 und freut sich über einen deutlichen Passagierzuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Für die positive Entwicklung verantwortlich sind die verstärkte Positionierung in Zürich und die bewährten Destinationen ab Friedrichshafen. Auch der Blick in die zweite Jahreshälfte gestaltet sich derzeit äußerst optimistisch.