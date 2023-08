Gulf Air schaut zuversichtlich in die Zukunft

Die in Bahrain beheimatete Gulf Air erwartet ab 2010 kostendeckend arbeiten zu können.

Trotz weltweiter Finanzkrise rechnet Gulf Air für das Jahr 2010 selbstsicher mit einem mindestens kostendeckenden Abschluss. Die Region erlebe zurzeit ein Wachstum der Passagier- und Einkommenszahlen. Alle Indikatoren wiesen auf ein Break Even hin, bereits 2008 sei ein Rekordjahr für die Airline gewesen. 2007 hatte Gulf Air täglich mehr als eine Million Dollar verloren, darauf kürzte sie ihr Netzwerk und Stellen und begann ihre Flotte zu erneuern. Heute betreibt sie 29 Flugzeuge und bedient Destinationen in dreissig Ländern. Gulf Air wird vier Boeing 777 von Jet Airways in einem Wet-Leasing Vertrag erstehen, die erste soll noch diese Woche geliefert werden. Die geleasten Flugzeuge sollen kurzfristig ältere Maschinen ersetzen, bis die bestellten angeliefert werden. Zurzeit hat die Airline 59 Bestellungen offen.