Transavia meldet starkes Wachstum

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Februar 2017 insgesamt 770 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 30,2 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 26,0 Prozent auf 1,455 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 25,3 Prozent auf 1,278 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Februar bei 87,9 Prozent und hat sich somit um 0,5 Prozentpunkte verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2016 benutzten 13,279 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 22,7 Prozent.