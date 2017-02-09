Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im Januar 2017 insgesamt 734 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 38,6 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 38,0 Prozent auf 1,542 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 33,3 Prozent auf 1,542 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Januar bei 81,0 Prozent und hat sich somit um 2,9 Prozentpunkte leicht verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2016 benutzten 13,279 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 22,7 Prozent.