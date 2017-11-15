Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im Oktober 2017 insgesamt 1,432 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 5,9 Prozent auf 2,751 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 14,9 Prozent auf 2,525 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Oktober bei hohen 91,8 Prozent und hat sich somit um weitere 3,1 Prozent verbessert.

Mit Transavia flogen in den ersten 10 Monaten des laufenden Jahres 13,204 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 12,1 Prozent.