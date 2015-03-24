Germanwings Maschine abgestürzt

Germanwings A319 (Foto: Germanwings)

Ein Airbus A320 der Germanwings ist auf dem Flug von Barcelona nach Düsseldorf über Südfrankreich aus noch nicht bekannten Gründen abgestürzt, über allfällige Opfer gibt es noch keine zuverlässigen Meldungen. Update: Bei dem Unfall kamen wahrscheinlich alle 150 Insassen ums Leben.

Der Airbus A320 ist laut französischen Berichten um 11 Uhr vom Radarschirm der Flugsicherung verschwunden. Die französischen Behörden haben sofort eine Suchaktion gestartet, das Wrack konnte von Hubschraubern in der Region von Barcelonnette im Département Alpes-de-Haute-Provence bereits gefunden werden. An Borde des Airbus A320 befanden sich neben 142 Passagieren sechs Besatzungsmitglieder. Bergungskräfte befinden sich auf dem Weg zur Unglücksstelle.

Update: 12 Uhr 26

Germanwings Flug 4U9525 befand sich auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf und hätte am Ankunftsort um 11 Uhr 55 landen sollen. Zu den Opferzahlen hat sich Frankreichs Präsident bereits geäußert: „Es gibt wohl keinen Überlebenden”, sagte François Hollande gegenüber französischen Medien.

Update: 13 Uh 10

Bei dem abgestürzten Airbus A320 handelt es sich um die Baunummer MSN 147, der 1990 produziert wurde, das Flugzeug war in Deutschland auf die Kennung D-AIPX zugelassen. Bei MSN 147 handelte es sich daher um einen der ältesten Airbus A320 Modelle.

Laut Aufzeichnungen verschiedener Radartracker ist der A320 von seiner Reiseflughöhe von 38.000 Fuß (11.582 Meter) innerhalb von acht bis zehn Minuten auf eine Höhe von 6.800 Fuß (2.072 m) gesunken. Die Piloten haben dabei einen Notruf abgesetzt. Wahrscheinlich waren sie nicht in der Lage, den Airbus A320 fliegerisch wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Berge in der Absturzregion sind bis zu 2.900 Meter hoch. Warum der A320 abstürzte, kann nur eine sorgfältige Auswertung des Flugdatenschreibers und des Cockpit Voice Recorders zeigen.

Airbus hat den Absturz bestätigt und wird alles daran setzen, die Ursache restlos aufzuklären.

Update: 16 Uhr 36

Die Unfallstelle ist nur sehr schwer zu erreichen, über Twitter haben die Rettungshelfer erste Fotos veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden von dem Hubschrauber aus gemacht. Zur Unfallstelle kann man nur zu Fuß gelangen, da die Maschine an einer Bergflanke des Trois-Evéchés Masivs zerschellt ist.

Nach offiziellen Angaben befanden sich 150 Personen an Bord des Airbus A320, der Absturz wurde von niemandem überlebt.

Im Einsatz sind nach Angaben des Département Alpes-de-Haute-Provence mehr als 300 Rettungs- und Einsatzkräfte.

Das ganze FliegerWeb Team kondoliert herzlich.

Rettungskräfte im Einsatz (Foto: Rettungskräfte Département Alpes-de-Haute-Provence)

Absturzstelle von Germanwings Flug 4U9525 (Foto: Rettungskräfte Département Alpes-de-Haute-Provence)