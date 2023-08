FedEx meldet Gewinn

FedEx Corp. hat ihr drittes Geschäftsquartal mit einem Nettogewinn von US$239 Millionen abgeschlossen.

Damit konnte der Express Lieferdienst sein Vorjahresresultat mehr als verdoppeln. Präsident und CEO Frederick Smith sagte, die Gruppeneinnahmen seien um sieben Prozent auf US$8,7 Milliarden angestiegen und der Betriebsgewinn sei von US$182 Millionen auf US$416 Millionen geklettert. Die Expresseinnahmen verbesserten sich um acht Prozent auf US$5,44 Milliarden und der Gewinn aus dem operativen Bereich kletterte stieg um mehr als das Fünffache auf US$265 Millionen an. Für das vierte Quartal erwartet Executive VP und CFO Alan Graf Jr. eine wachsende Nachfrage. FedEx werde auch weiterhin in ihre Langzeitprojekte investieren, unter anderem will sie in den nächsten zehn Jahren 30 der Treibstoffeffizienten 777F in ihre Flotte aufnehmen.