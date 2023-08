ExpressJet CEO neu bei AA

Der CEO der Continental Airlines Partnerin ExpressJet Airlines wird Anfang nächsten Jahres zum Vizepräsident der American Airlines.

James Ream wird am 1. Januar 2010 Carmine Romano bei American ersetzen und die Unterhalt- und Technikabteilung führen. Romano seinerseits wird nach 41 Jahren treuen Dienstes in der AMR Corp. Einheit in Fort Worth in Rente gehen. ExpressJet wurde von Continental Airlines aufgezogen und betreibt zurzeit Regionalflüge unter dem Continental Express Banner. Interim CEO wird dort nun T. Patrick Kelly.