Saab JAS 39A Gripen

Saab JAS 39A, Land: Schweden Die Saab Gripen war das erste Einsatzbereite Kampfflugzeug der vierten Generation. Das moderne Mehrzweckkampflugzeug besticht am Markt durch seine Vielseitigkeit. Saab konnte mit diesem Muster sogar erste Exporterfolge erzielen. Spannweite 8,4 m, Länge: 14,1 m, Maximale Geschwindigkeit: 2200 km/h.

1980 machte sich Saab zusammen mit Volvo Flygmotor, Ericsson und FFV Aerotech an die Entwicklung eines Nachfolgers für den Saab JA 37 Viggen. Erste Entwürfe gelangten 1981 an das schwedische Beschaffungsamt. Die Gripen wurde als relativ kleiner Jagdeinsitzer mit Deltatragwerk und voll steuerbaren Canards ausgelegt. Die Gripen startete am 9. Dezember 1988 zum Jungfernflug und wurde ab 1993 an die schwedische Luftwaffe ausgeliefert. Die volle Einsatzbereitschaft wurde nach verschiedenen Übungen am 30. Oktober 1997 offiziell bestätigt. Das Mehrzweck- kampfflugzeug wird durch ein Volvo Flygmotor RM12 Triebwerk angetrieben. Bei dem RM12 handelt es sich um eine Weiterentwicklung des F404J von General Electric. Bei der Entwicklung legten die Schweden das Augenmerk auf die Vielseitigkeit der neuen Maschine. Die moderne Computertechnik machte es möglich, die JAS 39A Gripen als Jagdflugzeug, Erdkämpfer und Aufklärer vereint unter einem Muster zu konzipieren. Mit der Gripen schaffte es Schweden als erste Nation einen Fighter der vierten Generation zu bauen und den Einsatzverbänden zuzuführen.

Technische Daten Saab JAS 39A Gripen

Hersteller: Saab, Schweden

Verwendung: Jagd- und Mehrzweckkampfflugzeug

Antrieb: Ein Mantelstromtriebwerk Volvo Flygmotor RM12

Leistung: Standschub 54 kN, 5506 kp, Nachbrennerschub 80,5 kN, 8208 kp

Besatzung: 1 Pilot

Erstflug: 9. Dezember 1988

Länge mit Staurohr: 14,1 m Spannweite: 8,4 m Höhe: 4,5 m Flügelfläche: 25 m² Leergewicht: 6600 kg Maximales Startgewicht: 14.000 kg Normales Startgewicht: 9000 kg Interner Kraftstoff: 2270 kg Externer Kraftstoff: 3 Zusatztanks an je 1100 l Flächenbelastung: 560 kg Geschwindigkeit auf Meereshöhe: 1470 km/h Maximale Geschwindigkeit: 2200 km/h, Mach 2,0 auf 11.000 m Maximale Steigrate auf Seehöhe: 290 m/s Dienstgipfelhöhe: Zwischen 18.000 m und 20.000 m Startrollstrecke: 400 m Landerollstrecke: 500 m Überführungsreichweite: 3300 km Einsatzradius mit 2200 kg Waffen: 1000 km

Bewaffnung: Eine 27 mm Mauser Kanone; bis zu acht Luft-Luft-Lenkwaffen, AIM-9, AIM 120 AMRAAM; Mavericks, Anti-Schiffs-Lenkwaffen, Raketenbehälter und verschiedene Bomben. Maximale Kampflast an sechs Flügelstationen und zwei Rumpfstationen 4200 kg.