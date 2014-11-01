Dassault Mirage 4000

Dassault-Breguet Super Mirage 4000, Herstellerland: Frankreich Die Super Mirage 4000 ist die grössere Ausgabe der Mirage 2000. Sie war als Langstreckenabfangjäger gedacht. Wegen zu grosser Kosten und ausbleibenden Vertragsabschlüssen mit Luftstreitkräften, wurde sie aber nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Sie war aber wichtig für die Entwicklung des Dassault Rafale. Spannweite: 12 m, Länge: 18,7 m, Maximale Geschwindigkeit: 2333 km/h

In der Hoffnung in den Absatzmarkt für die besten Luftüberlegenheitsjäger vorzudringen entwickelte Dassault in Eigenregie ab 1976 die Mirage 4000. Mit zwei 95,1 kN starken Triebwerken ausgerüstet wies das neue Jagdflugzeug der Superlative ein besseres Schub-/Gewichtsverhältnis als 1:1 aus. Wie die F 15 war die neue Mirage in der Lage während eines vertikalen Steigfluges zu beschleunigen. Konstruktionsmässig lehnt sich die Maschine eng an die Mirage 2000, sie ist jedoch grösser und verfügt über Entenflügel und ist aus modernsten Baustoffen aufgebaut. Trotz grösster Marketing Anstrengungen konnte Dassault die Mirage 4000 an keine Luftstreitkraft verkaufen.

Mirage 4000 mit Bewaffnung (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Super Mirage 4000

Hersteller: Avions Marcel Dassault, Frankreich

Verwendung: Luftüberlegenheitsjäger und Mehrzweck-Kampfflugzeug

Besatzung: 1 Pilot

Antrieb: Zwei Mantelstromtriebwerke SNECMA M53-2

Leistung: je 6560 kp Standschub, 9700 kp (95,1 kN) mit Nachbrenner

Erstflug: 9. März 1979

Spannweite: 12,0 m Länge: 18,7 m Höhe: Flügelfläche: 73,0 m² Leergewicht: 13.000 kg, geschätzt Normales Startgewicht: 16.100 kg als Jagdflugzeug Maximales Startgewicht: 22.000 kg geschätzt Maximale Geschwindigkeit: 2445 km/h, Mach 2,3 in grosser Höhe Maximale Geschwindigkeit auf Meereshöhe: 1110 km/h Anfluggeschwindigkeit: 260 km/h Maximale Steigleistung: 305 m/s Steigzeit auf 15.000 m: 3 min (mit Beschleunigung auf Mach 2,0) Dienstgipfelhöhe: 20.000 m Maximaler Einsatzradius: 2000 km

Bewaffnung: zwei 30 mm Bordkanonen, 8000 kg Aussenlasten.