Eurowings meldet Rekordergebnis für 2023

Flughafen Stuttgart Take Off Eurowings (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Fluggesellschaft Eurowings hat dank einer starken Nachfrage und der in den vergangenen Jahren erfolgten Restrukturierung ein Rekordergebnis für das Jahr 2023 erzielt.

Insgesamt hat das Point-to-Point-Geschäftsfeld des Lufthansa Konzerns, bestehend aus Eurowings und der Beteiligung an SunExpress, im Jahr 2023 ein positives Ergebnis in Höhe von 205 Millionen Euro (Adjusted Ebit) erwirtschaftet. Damit gelang dem auf preiswerte Business- und Ferienflüge spezialisierten Geschäftsfeld eine historische Gewinnwende. Im Vorjahr lag der Verlust noch bei 197 Millionen Euro.

Der finanzielle Turnaround von Eurowings ist maßgeblich auf strategische Veränderungen seit der Corona-Krise zurückzuführen. Der signifikante Ausbau des touristischen Geschäfts verhalf dem Unternehmen aus Köln zu einem Umsatzplus von 40 Prozent auf rund 2,6 Milliarden Euro. Dabei profitierte Eurowings insbesondere von der anhaltenden Reiselust nach den Pandemie-Jahren und einer Sommersaison mit neuen Gäste-Rekorden, unter anderem auf Mallorca. Hier betreibt Eurowings eine wachsende Basis, die Europas beliebteste Sonneninsel mit inzwischen 26 Flughäfen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden und Tschechien verbindet. Im kommenden Sommer wird Eurowings erstmals mehr als 400 wöchentliche Verbindungen von und nach Palma anbieten – neuer Rekord. Unter den mehr als 150 Reisezielen im Streckennetz von Eurowings bleiben auch die Urlaubsländer Griechenland, Italien und Spanien sehr stark nachgefragt.

Kai Duve, Eurowings Chief Financial Officer (CFO): „Der finanzielle Turnaround ist nicht nur ein historischer Meilenstein für Eurowings, sondern in erster Linie eine starke Teamleistung unserer 5.000 Mitarbeitenden, die höchste Anerkennung verdient. Wir sehen, dass unsere Neuausrichtung als Value Airline für Europa gelingt. So haben wir uns von einer ehemals stark innerdeutsch geprägten Airline zu einem führenden europäischen Ferienflieger entwickelt. Diesen Weg werden wir weitergehen, den touristischen Bereich gezielt ausbauen und 2024 noch mehr Eurowings nach Europa bringen.“

Eurowings