Austrian Airlines meldet Passagieranstieg

Im Februar 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 715 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 10,5 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Februar 2012 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 6,1 Prozentpunkte auf 1,654 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten, es konnten 1,148 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einer Zunahme von 8,2 Prozentpunkten. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Februar 2011 um 1,3 Prozentpunkte auf unbefriedigende 69,2 Prozent.