Austrian Airlines meldet Juni Zahlen

Im Juni 2011 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,045 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuni einer leichten Abnahme von 1,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juni 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 5,2 Prozent auf 2,175 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion nicht mithalten, es konnten 1,634 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, was einer kleinen Zunahme von 0,5 Prozent entspricht. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 3,5 Prozentpunkte auf 75,1 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Berichtjahres 5,094 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 1,9 Prozent entspricht.