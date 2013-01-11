Austrian meldet meldet bessere Passagierzahlen

Im Dezember 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 811 Tausend Passagiere zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 2,4 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber Vorjahresdezember um 6,8 Prozentpunkte auf 1,664 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist weniger stark gesunken, es konnten 1,270 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einem Rückgang von 1,3 Prozentpunkten. Die Auslastung konnte um 4,2 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent verbessert werden. Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2012 11,467 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 1,8 Prozentpunkten.