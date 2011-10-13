Austrian Airlines meldet Septemberzahlen

Im September 2011 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,156 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von 5,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im September 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 8,8 Prozent auf 2,263 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion nicht vollständig mithalten, es konnten 1,759 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einer Zunahme von 4,1 Prozent. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,5 Prozentpunkte auf relativ schlechte 77,7 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres 8,575 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 2,5 Prozent gleichkommt.