Austrian Airlines meldet Julizahlen

Im Juli 2011 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,180 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 2,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde im Juli 2011 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,7 Prozent auf 2,344 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten, es konnten 1,924 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einer Zunahme von 4,1 Prozent. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,5 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent. Mit Austrian Airlines flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Berichtjahres 6,273 Millionen Fluggäste, was einem Plus von 2,0 Prozent gleichkommt.