Airbus Frachter A330-200F im Eis

Der erste A330-200F Prototyp konnte kürzlich seine operativen Tests bei extremer Kälte, Schnee und Eis abschliessen.

Für die Cold WeatherOperations Tests wurde die Maschine Ende Januar 2010 nach Kanada überflogen. In Iqualuit zeigte der modernste Vollfrachter von Airbus, dass er auch mit unwirtlichstem Winterwetter zu Recht kommt. Auf dem Platz in Nordkanada herrscht häufig widriges Polarwetter mit Schneefall und sehr tiefen Minustemperaturen. Für die Zulassung der Maschine wären diese Tests nicht nötig gewesen, Airbus wollte jedoch sicherstellen, dass alle Teilsysteme der Maschine auch bei diesen tiefen Temperaturen einwandfrei funktionieren. Airbus war mit den Resultaten der Testserie zufrieden. Der Prototyp MSN1004 wird momentan an der Singapore Air Show ausgestellt und anschliessend die Testserie unter tropischen Wetterbedingungen bestehen müssen.