Air France KLM mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Dezember 2019 insgesamt 6,878 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 1,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,2 Prozent auf 25,101 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um vier Prozent auf 21,627 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf solide 86,2 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 3,9 Prozent auf 1.255 Millionen Tonnenkilometer vergrößert, die Nachfrage verschlechterte sich um 4,1 Prozent auf 734 Millionen Tonnenkilometer.

Air France KLM konnte im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 87,624 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 2,3 Prozent.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte im Dezember 2019 insgesamt 7,746 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 0,8 Prozent mehr als im Vorjahresdezember. Übers ganze Jahr gesehen flogen 104,205 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.