Air France KLM mit mehr Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Februar 2018 insgesamt 5,938 Millionen Fluggäste zu, das waren 4,1 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,3 Prozent ausgebaut und erreichte 21,029 Milliarden Sitzplatzkilometer, die Nachfrage verbesserte sich um fünf Prozent auf 18,177 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung konnte um 1,4 Prozentpunkte gesteigert werden und erreichte solide 86,4 Prozent.

Mit allen Airlines, die in der Air France KLM Gruppe zusammengefasst sind, flogen im Berichtsmonat Februar insgesamt 6,757 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,4 Prozent.

Im vergangenen Jahr flogen mit den Gruppen Airlines von Air France KLM insgesamt 98,722 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.