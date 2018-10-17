Air France KLM meldet Septemberzahlen

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft Air France KLM stiegen im Berichtsmonat September 2018 insgesamt 7,466 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einer Zunahme von 1,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,5 Prozent auf 24,790 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,5 Prozent auf 24,790 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist von 87,8 Prozent auf 87,9 Prozent angestiegen.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 4,3 Prozent auf 595 Millionen Tonnenkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 2,4 Prozent auf 394 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Frachtauslastung lag bei 66,4 Prozent und hat sich um 1,3 Prozentpunkte verbessert.

Während den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM insgesamt 64,509 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,9 Prozent.

Mit der ganzen Air France KLM Gruppe flogen im Berichtsmonat September 2018 insgesamt 9,142 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 2,7 Prozent. In diesen Zahlen sind die Passagiere von Air France, KLM, Hopp! und Transavia enthalten.