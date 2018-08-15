Mehr Passagiere bei Air France KLM

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Bei der franko-niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Juli 2018 insgesamt 8,114 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 1,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,4 Prozent auf 26,709 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,5 Prozent auf 24,060 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist um weitere 0,1 Prozentpunkte auf hohe 90,1 Prozent angestiegen.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 1,7 Prozent auf 1.276 Millionen Tonnenkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich um 4,6 Prozent auf 737 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

In den ersten sieben Monaten flogen mit Air France KLM 49,254 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 1,9 Prozent.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte die Passagierzahlen im Juli um 1,7 Prozent auf 9,827 Millionen Fluggäste steigern. In den ersten sieben Monaten flogen mit den Konzern Airlines insgesamt 58,280 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.