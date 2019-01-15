Air France KLM mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat Dezember 2018 insgesamt 6,786 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,5 Prozent auf 24,330 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um drei Prozent auf 20,786 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,4 Prozent.

Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,1 Prozent auf 1.209 Millionen Tonnenkilometer vermindert, die Nachfrage verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 766 Millionen Tonnenkilometer.

Air France KLM konnte im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 85,619 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.

Die ganze Air France KLM Gruppe konnte im Dezember 2018 insgesamt 7,682 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 3,6 Prozent mehr als im Vorjahresdezember. Übers ganze Jahr gesehen flogen 101,447 Millionen Passagiere mit den Gruppenairlines von Air France KLM, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.