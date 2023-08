Airbus A330-200F Frachter wird voraussichtlich im November abheben

Bei Airbus SAS geht es beim A330-200F Vollfrachter vorwärts, Kunden des neuen Frachters konnten sich Vorort ein Bild machen.

Anlässlich eines Programm- Reviews konnten A330-200F Kunden und potentielle Interessenten die Produktionsstrasse der Frachter anschauen. Die Vollfrachter werden auf der gleichen Linie gebaut wie die Passagiervariante des Airbus A330 Langstreckenjets. Momentan befinden sich zwei A330-200F Luftfrachter auf der Endfertigungsstrasse. Der Jungfernflug des ersten neuen Vollfrachters von Airbus wird noch in diesem November erwartet. Bei dem A330-200F handelt es sich um das erste reine mid-size Frachtflugzeug von Airbus, die Maschine ist in der Klasse der DC-10-30F positioniert und wird hier ein grosses Ablösepotential haben. Bisher wurden von neun Betreibern 67 Airbus A330-200F in Auftrag gegeben, die Zulassung ist fürs Frühjahr 2010 geplant.