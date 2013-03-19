Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Februar 2013 2,340 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 10,5 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 6,1 Prozentpunkte auf 9,725 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 7,862 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 6,3 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um zwölf Prozentpunkte auf 103.752 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 61,1 Prozent, was einer Verschlechterung von 4,7 Prozentpunkten entspricht.