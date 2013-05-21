Cathay Pacific mit weniger Passagieren

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat April 2013 2,456 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Abnahme von 2,6 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 4,8 Prozentpunkte auf 10,341 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgefahren. Die Nachfrage verschlechterte sich um sieben Prozentpunkte auf 8,392 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 1,9 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent verschlechtert. Die transportierte Fracht ist um 0,6 Prozentpunkte auf 123.805 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 60,8 Prozent, was einer Verschlechterung von 2,5 Prozentpunkten gleichkommt.