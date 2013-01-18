Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Dezember 2012 2,521 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Plus von 2,5 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 4,5 Prozentpunkte auf 10,809 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage hat sich um 3,1 Prozentpunkte auf 8,725 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,1 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 3,4 Prozentpunkte auf 146.897 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 67,4 Prozent, was einem Rückgang von 0,4 Prozentpunkten gleich kommt. Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2012 28,960 Millionen Fluggäste, das waren fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.