Cathay Pacific meldet mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat September 2012 2,245 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Minus von 0,4 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 2,1 Prozentpunkte auf 10,417 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,9 Prozentpunkte auf 8,149 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,5 Prozentpunkte auf 78,2 Prozent zurück. Die transportierte Fracht ist um 2,4 Prozentpunkte auf 134.584 Tonnen angestiegen, die Frachtauslastung lag bei 62,8 Prozent, was einer Verschlechterung von zwei Prozentpunkten gleichkommt. Mit Cathay flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 21,673 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,9 Prozentpunkten.