Cathay Pacific meldet Passagierzuwachs

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Oktober 2012 2,405 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von 5,4 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 3,1 Prozentpunkte auf 10,667 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 5,4 Prozentpunkte auf 8,351 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ging gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,8 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent zurück. Die transportierte Fracht ist um 1,9 Prozentpunkte auf 138.608 Tonnen angestiegen. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay Pacific 24,079 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 5,4 Prozentpunkten.