Airbus A330-200F wird heute zum Erstflug abheben

Heute Morgen, dem 5. November 2009, wird voraussichtlich der erste Airbus A330-200F Frachter in Toulouse zum Jungfernflug abheben.

Der Take Off zum Erstflug wurde durch Airbus zwischen 08.00 und 10.30 UTC festgelegt. Die Landung nach dem Testflug kann zwischen 12.00 und 15.30 UTC erwartet werden. Bei dem A330-200F handelt es sich um das erste reine mid-size Frachtflugzeug von Airbus, die Maschine ist in der Klasse der DC-10-30F positioniert und wird hier ein großes Ablösepotential haben. Bisher wurden von neun Betreibern 67 Airbus A330-200F in Auftrag gegeben, die Zulassung ist für das Frühjahr 2010 geplant. Wetteraussichten: METAR: LFBO 050530Z 25013KT 9999 SCT021 BKN050 09/05 Q1005 NOSIG

LONG TAF: LFBO 050500Z 0506/0612 25015G25KT 9999 SCT030 BKN050 TEMPO 0506/0518 26020G30KT 5000 SHRA SCT010 BKN015TCU PROB30 TEMPO 0509/0518 3000 +SHRA SCT005 BKN010CB TEMPO 0521/0607 BKN010