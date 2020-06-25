Neue Wizz Air Strecken ab Karlsruhe

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air fliegt neu ganzjährig zweimal wöchentlich von Karlsruhe Baden/Baden nach Larnaca in Zypern, der Erstflug wird am 04. Juli stattfinden.

Zusätzlich wird Wizz Air ab dem Flughafen Karlsruhe Baden/Baden auch in die Hauptstadt Albaniens fliegen. Die Linie nach Tirana soll ab dem 15. Juli zweimal wöchentlich bedient werden. Belgrad und Skopje werden häufiger angeflogen. Die beiden Städte werden ganzjährig bis zu dreimal wöchentlich angebunden. Weitere ganzjährig bediente Wizz Air-Flugziele sind Sibiu / Hermannstadt, Timisoara / Temeswar und Tuzla mit jeweils 2 Abflügen pro Woche. Wizz Air fliegt ab dem Juli 2020 insgesamt sieben Destinationen von Karlsruhe Baden/Baden an.

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