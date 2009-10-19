Erster Airbus A330-200F wird im Sommer geliefert

Der neuste Vollfrachter aus dem Hause Airbus wird voraussichtlich im August 2010 an den Erstabnehmer ausgeliefert.

Der Erstflug des Airbus A330-200F Frachters wird voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden und die Zulassung soll laut Angaben von Airbus bereits im März 2010 abgeschlossen sein. Die Auslieferung der ersten Maschinen wurde jedoch vom Frühjahr 2010 in den August 2010 verschoben. Die neu gegründete Frachtgesellschaft Flyington aus Indien hat zwölf dieser modernen Frachtflugzeuge bestellt und sollte die erste Maschine im Frühjahr übernehmen. Momentan ist jedoch noch unklar, welcher der Käufer den ersten A330-200F erhalten wird. Flyington scheint noch auf wackeligen Beinen zu stehen und musste den Betriebsstart verzögern, heute konnten wir noch niemanden von Flyington erreichen, um die Sachlage zu klären.