Airbus A330-200F zieht weiteren Auftrag an Land

Heute hat Airbus SAS bekannt gegeben, dass Turkish Airlines zwei Airbus A330-200F Vollfrachter gekauft hat.

Turkish Airlines hat seine Kaufabsichten für den neuen Frachter von Airbus bereits vor ein paar Wochen bekannt gegeben, jetzt hat der türkische Flag Carrier den Kaufvertrag mit Airbus besiegelt. Die beiden Vollfrachter werden mit Rolls Royce Trent 700 Triebwerken ausgerüstet sein und voraussichtlich Ende 2010 ausgeliefert werden. Turkish Airlines wird mit dem modernen midsize Frachter ihre vier A310 Frachtmaschinen ergänzen und das bestehende Frachtnetz weiter entwickeln. Der A330-200F befindet sich momentan im Flugtestprogramm und wird im Frühjahr 2010 die Zulassung erhalten. Der Auftragsbestand beim A330-200F steigt mit diesem Kauf auf 69 Festbestellungen.