Austrian Airlines meldet mehr Passagiere

Im Januar 2012 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 737 Tausend Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 7,1 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde im Januar 2012 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 3,5 Prozentpunkte auf 1,777 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage konnte mit dieser relativ starken Expansion gut mithalten, es konnten 1,209 Milliarden Sitzplatzkilometer verkauft werden, dies entspricht einer Zunahme von 4,8 Prozentpunkten. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Januar 2011 um 0,8 Prozentpunkte auf 68 Prozent.